انطلاق عمليات الوعد الصادق في البصرة

2020/10/22 | 10:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – انطلقت صباح اليوم ، الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة.



وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام للقناة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الخميس، إن “الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق انطلقت صباح اليوم في محافظة البصرة للبحث عن المطلوبين والسلاح غير المرخص”.



وأعلنت قيادة […]

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