إتهامات لإيران وروسيا بمحاولة التأثير على الناخبين الامريكيين في الانتخابات الرئاسية

2020/10/22 | 10:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون أمنيون في الولايات المتحدة بأن إيران مسؤولة عن رسائل تهديد وصلت عبر البريد الإلكتروني إلى ناخبين أمريكيين من مؤيدي الحزب الديمقراطي.وقال جون راتكليف، مدير المخابرت الوطنية، في مؤتمر صحفي إن الرسائل بدت وكأنها مرسلة من حسابات تتبع … Readmore

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