مناهجنا الأزهرية تخرج إرهابى - مصطفى راشد

2020/10/22 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_راشد ====================للٲ-;-سف توجد كتب بمناهج المعاهد الأزهرية درسناها وتدرس حتى الأن تعلم الإرهاب و الكراهية لا ينجو منها إلا من رحم ربى مثل كتاب الإقناع فى حل ألفاظ ابى شجاع، وكتاب الشرح الصغير ، وكتاب الإختيار لتعليل المختار ، وكتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع ، وهى كتب بشرية تم تقديسها ، وعندما ادرك شيخ الأزهر السابق د محمد طنطاوى رحمة الله عليه خطورة هذه الكتب البشريةنحاها جانبا وو ......





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