أسباب انتكاسة وسقوط جمهورية 14/ تموز/ 1958 في العراق - فلاح أمين الرهيمي

2020/10/22 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن التحالفات التي تعقد بين الأحزاب الوطنية من خلال الإنفاق على برنامج عمل للأحزاب ومن خلال الاتفاق والانسجام على مواضيع معينة يتم الاتفاق عليها لإنجاز عمل ما مثل الانتخابات أو النضال من أجل إسقاط حكومة أو إنجاز عمل يصب في مصلحة الوطن والشعب وهذه التحالفات تكون مرحلتها مؤقتة ومحددة بإنجاز العمل الذي تم بموجبه التحالف بين الأحزاب وليس دائمي وهذا العقد والاتفاق يفرض ويجعل الأحزاب سلوكها ونشاطها محدد ......





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