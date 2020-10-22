وفد مصري رفيع يزور بغداد الأسبوع المقبل

2020/10/22 | 10:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر مطلع، ان وفداً مصرياً رفيع المستوى سيزور العاصمة بغداد الأسبوع المقبل.

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