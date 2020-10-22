اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار

2020/10/22 | 10:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

شهدت اسعار بيع الدولار مقابل الدينار العراقي، الخميس، استقرارا عند 125.500 دينار لورقة الـ100 دولار.

وكانت اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في الاسواق المحلية والصيرفات كالتالي:

100 دولار اميركي = 125,500 (البيع) و124,500 (الشراء).

100 يورو = 118,50 دولار.

100 باوند أسترليني = 131,37 دولار.

100 دولار = 782,80 ليرة تركية.

سعر أونصة الذهب عالميا= 1915,10 دولار.

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