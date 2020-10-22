2020/10/22 | 10:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

أعلنت وزارة الزراعة،الخميس، منع استيراد محصول الرمان، مبينة أن القرار لحماية المنتج المحلي والمستهلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته /المعلومة/، “أستناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشح المنتج الزراعي المحلي فقد حصلت الموافقة على منع استيراد الرمان ومن جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من٢٢ / ١٠/ ٢٠٢٠”.

وأوضح النايف أن القرار منح عشرة أيام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بادخال جزءا من الإرساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها، مبينا أن المنع جاء نظرا لوفرة المنتج المحلي”.

وأضاف النايف أن “سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة أو شح المنتج الزراعي المحلي”، مهيبا “بجميع المنافذ الحدودية بالألتزام بتنفيذ هذا القرار دعماً لحماية المنتج المحلي”.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تمنع استيراد الرمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تمنع استيراد الرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).