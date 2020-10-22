لجنة برلمانية : أغلب المشاريع الوزارية المنفذة في المحافظات متلكئة

2020/10/22 | 10:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أن أغلب المشاريع الوزارية المنفذة في محافظات العراق متلكئة، فيما أشارت إلى أن بعض المشاريع الاستثمارية تشوبها الإشكالات.



وقال رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس: إن “أغلب المشاريع الوزارية المنفذة في المحافظات كالبنى التحتية والإسكان متلكئة وفيها مشاكل كثيرة”.



واضاف، أن […]

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