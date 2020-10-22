وزير النقل يعلن تقليل السقف الزمني لإنجاز القطار المعلق في بغداد

2020/10/22 | 10:36 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيكشفت وزير النقل عن استمرار المفاوضات بشأن تقليل السقف الزمني لإنجاز القطار المعلق، فيما أكد أنه ناقش في أوروبا كيفية ربط ميناء الفاو الكبير بطريق الحرير لغرض تطوير الخط السككي من بغداد الى أوروبا.وقال وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي في تصريحات صحفية إن المفاوضات مستمرة بصدد تقليل السقف الزمني لمشروع القطار المعلق المزمع انجازه خلال خمس سنوات، لافتاً إلى أن العمل على التعاقد مع استشاري للـشراف على مشروع القطار المعلق.وأشار الشبلي إلى أن مشروع القطار المعلق سيضفي طابعاً حضارياً للعاصمة بغداد ويقلل الزخم المروري الحاصل، فيما أفصح أن القطار المعلق سيبدأ من علاوي الحلة والكاظمية وبراثا والحديد انتهاءً بالشعب. وأردف الشبلي «مشروع القطار المعلق سيوفر ٦٠٠٠ فرصة عمل خلال فترة الانجاز وفي جميع المحطات».وعن جولته الأوروبية برفقة الوفد العراقي الذي يقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال الشبلي «ناقشنا الخطوات المطلوبة لخروج الناقل الوطني (الخطوط الجوية العراقية) من الحظر الأوربي»، فضلاً عن أنه «ناقشنا كيفية ربط ميناء الفاو الكبير بطريق الحرير لغرض تطوير الخط السككي من بغداد الى أوروبا».وفيما يخص تطوير الملاحة الجوية العراقية، قال الشبلي «يتمتع العراق بموقع جغرافي مهم بين قارات العالم تمر عبر اجوائه 260 طائرة يوميا، مكنه من كسب المزيد من الواردات المالية للبلاد»، موضحاً أن «العمل جار على تخريج عدد من المراقبين الجويين العراقيين بالاستفادة من الخبرات والطاقات الاوربية في هذا المجال».ولفت إلى «تطوير واقع النقل البحري من خلال تحديث الاسطول البحري العراقي»، مؤكداً أن «هدفنا الرئيسي هو أنجاز ميناء الفاو الكبير لانه من الموانئ الاقتصادية المهمة ولكونه سيحدث طفرة كبيرة في الاقتصاد العراقي».وأردف «توجهنا لانجاز ميناء الفاو الكبير ونحن طلبنا من شركةً دايوو البدء بالمرحلة الاولى لتنفيذ خمسة ارصفة زائد القناة التي تمتد ١٤كم على عرض البحر ثم حوض الرسو وايضا نفق يربط بين ميناء الفاو وخور الزبير الذي يقلل بحدود ١٠٠كيلو بالوقت وطلبنا يكون سكة حديد من النفق ومدة العقد ٣سنوات و٣ ونصف».وخلص إلى القول أن «توجه دولة رئيس الوزراء الى فتح افاق كبير مع الاتحاد الاوربي بالكامل وذلك لتطور البلد مع شركات رصينة له باع طويل في كل الاعمال واروبا»، موضحاً أن الوفد لمس من خلال اللقاءات التي اجراها رئيس وزراء العراق مع رئيس الفرنسي ورئيس وزراءه وجدنا الكل متفاعل لوضع العراقي وستكون بداية خير للانفتاح على الاتحاد الاوربي وان شاء الله ستكون بداية خير هذه الزيارة.

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