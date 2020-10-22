وزير الثقافة يدعو الى تدعيم العلاقات بين العراق والمانيا

2020/10/22 | 10:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - دعا وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم إلى تدعيم العلاقات الثقافية المشتركة بين العراق وألمانيا، وتوسيع نشاطات البعثات الدولية إلى عدة مناطق في البلاد.

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