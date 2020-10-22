2020/10/22 | 10:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث متوسط المتغيبين بالدور الثاني بمادتين بأداء الامتحان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/22 | 10:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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