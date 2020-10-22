واشنطن تقدم مساعدة مالية للايزيديين

2020/10/22 | 10:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القنصلية العامة الامريكية في اقليم كوردستان تقديم دعم مالي لعملية تجديد معبد لالش المقدس في قضاء شيخان.

وقالت القنصلية في بيان لها ان القنصل العام روبرت والر زار معبد لالش المقدس عند الكورد الايزيديين والتقى بعدد من مسؤولي المعبد، لافتة الى ان والر اعلن خلال الزيارة تقديم 500 الف دولار امريكي لتجديد المعبد.

وحسب بيان القنصلية فإن المبلغ المخصص لدعم عملية التجديد بلغ مليون دولار امريكي حتى الآن، مشيرا الى ان القنصل العام قام بزيارة تفقدية للمعبد واطلع على سير عمل تجديد المعبد.

PUKmedia / متابعة ‌

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