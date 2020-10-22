2020/10/22 | 10:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - اكدت اللجنة المالية النيابية،بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعول، خلال زيارته لفرنسا وألمانيا وبريطانيا، على المنح و القروض التي تقدمها تلك الدول، لمساعدة العراق

التدوينة المالية النيابية : الكاظمي يعول على منح العراق قروض لصرف الرواتب ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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