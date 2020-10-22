قرار من وزارة التربية يخص تلاميذ السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط (وثيقة)

2020/10/22 | 10:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير التربية علي حميد، الخميس، بالسماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط المتغيبين (بمادة أو مادتين) في الدور الثاني "حصراً" بأداء الامتحان.



وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الاول 2020)، ان "الوزير علي حميد الدليمي، وجه السماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط المتغيبين عن امتحانات الدور الثاني (حصراً) بـ(مادة أو مادتين) ، لأسباب مختلفة والصحية منها بسبب جائحة "كورونا" ، أداء الامتحان للعام الدراسي 2019 – 2020".

وأوضح البيان أن "الدليمي أوعز للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، بالسماح لتلاميذ وطلبة المرحلتين أعلاه إداء الامتحان يومي الأثنين والثلاثاء 26 – 27 / 10 / 2020".

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