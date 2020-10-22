2020/10/22 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم

الخميس، منع استيراد محصول الرمان،

مبينة أن القرار لحماية المنتج المحلي

والمستهلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف

في بيان صحفي "أستناداً للصلاحيات

المخولة لوزي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يمنع استيراد الرمان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يمنع استيراد الرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).