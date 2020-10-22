الدوري السعودي : انطلاق منافسات الجولة الثالثة بمباراة افتتاحية للهلال

2020/10/22 | 10:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

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تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" بالموسم الجديد

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