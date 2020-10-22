ماكرون يؤكد بأن فرنسا لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية ولن نسمح للمتطرفين الاسلاميين بالسيطرة على مستقبلنا

2020/10/22 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حفل تأبين وطني أقيم للمدرس المقتول، إن صامويل باتي، قتل “لأنه كان يجسد الجمهورية”.وقال ماكرون إن “صمويل باتي قتل لأن (الإسلاميين) يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال … Readmore

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