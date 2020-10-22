مقتل متظاهر سوداني بطلق ناري خلال اشتباكات مع الشرطة

2020/10/22 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان مقتل شخص بعد إصابته بطلق ناري خلال اشتباكات بين قوات من الشرطة ومحتجين.وقالت اللجنة في بيان صدر مساء الأربعاء إن المواجهات وقعت شرقي العاصمة الخرطوم.وتحدث البيان عن وجود عدد كبير من المصابين … Readmore

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