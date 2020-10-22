2020/10/22 | 10:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

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اعلن مصرف الرافدين ان فروعه في بغداد والمحافظات مستمرة بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين

التدوينة الرافدين : فروعه في بغداد والمحافظات مستمرة بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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