2020/10/22 | 11:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، خلوها من الفضائيين، فيما أوضحت بشأن توطين رواتب منتسبيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن خلوها من "الفضائيين" وتوضح بشأن توطين رواتب منتسبيها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن خلوها من "الفضائيين" وتوضح بشأن توطين رواتب منتسبيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).