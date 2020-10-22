الطاقة النيابية تحذر من

2020/10/22 | 11:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذَّرت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية من حصول "انتكاسة" في توفير الكهرباء للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.

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