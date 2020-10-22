2020/10/22 | 11:05 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: رواية حكومية بشأن "مجزرة الفرحاتية" تطابق روايات المليشيات) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: رواية حكومية بشأن "مجزرة الفرحاتية" تطابق روايات المليشيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).