تحذيرات من قيام الفصائل المسلحة بتحويل العراق إلى نسخة ثانية من لبنان

2020/10/22 | 11:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر تقرير لموقع ميشن نيتورك نيوز الأميركي من قيام الفصائل المسلحة بتحويل العراق الى نسخة ثانية من لبنان، مشيراً إلى أن مثل هذه الفصائل تشكل خطراً كبيراً على الأقليات.

وأوضحت كاتبة التقرير كاتي هيرث، أن الهجمات التي وقعت في بغداد تؤكد تعقيد الوضع، إذ تعمل حفنة من الفصائل على التحكم في المسرح السياسي وتهديد الأقليات، متسائلة هل سيكلف انسحاب القوات الأميركية نهاية ديسمبر، أبناء الأقليات سلامتهم؟هذا، وعانت الأقليات العراقية خلال السنوات الماضية من تهديدات وعمليات تهجير قسري بسبب تلك الفصائل.

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