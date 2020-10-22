2020/10/22 | 11:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي رئاسة مجلس النواب محمد الحلبوسي بــ”المماطلة” في تحديد موعد لاستجواب مصطفى الكاظمي والوزراء

التدوينة الخالدي يتهم الحلبوسي بــ”المماطلة” في تحديد موعد لاستجواب الكاظمي والوزراء ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخالدي يتهم الحلبوسي بــ”المماطلة” في تحديد موعد لاستجواب الكاظمي والوزراء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخالدي يتهم الحلبوسي بــ”المماطلة” في تحديد موعد لاستجواب الكاظمي والوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).