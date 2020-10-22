2020/10/22 | 11:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة الكوردستانية تشخّص ارتفاعاً ملحوظاً بإصابات كورونا وناقلي الفيروس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/22 | 11:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الكوردستانية تشخّص ارتفاعاً ملحوظاً بإصابات كورونا وناقلي الفيروس) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الكوردستانية تشخّص ارتفاعاً ملحوظاً بإصابات كورونا وناقلي الفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).