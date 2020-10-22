التربية توجه لتلاميذ السادس الابتدائي والثالث المتوسط المتغيبين باداء امتحانات الدور الثاني

2020/10/22 | 11:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه وزير التربية ، علي حميد الدليمي اليوم الخميس ، السماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط المتغيبين عن امتحانات الدور الثاني (حصراً) بـ(مادة أو مادتين) ، لأسباب مختلفة والصحية منها بسبب جائحة “كورونا” ، أداء الامتحان للعام الدراسي 2019 – 2020 .

وأوضح بيان صدر عن المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، أن ، الدليمي أوعز للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، بالسماح لتلاميذ وطلبة المرحلتين أعلاه إداء الامتحان يومي الأثنين والثلاثاء 26 – 27 / 10 / 2020 .

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