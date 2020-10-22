منتخب بناء الاجسام يواصل استعداداته لبطولة دبي

2020/10/22 | 11:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – حسين عمار

يواصل المنتخب الوطني لبناء الاجسام استعداداته المكثفة تحضيرا للمشاركة في بطولة (مصل بيج) الشاطئية المقرر اقامتها في دولة الامارات العربية المتحدة في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني المقبل .

وذكر المنسق الاعلامي لاتحاد بناء الاجسام هشام الواني، في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية ( واع )، اليوم الخميس، أن " البطولة الشاطئية ستشهد مشاركة فئات الشباب والفيزك والكلاسيك و الماستر"، مبينا ان" الاتحاد اجرى تصفيات اللاعبين لاختيار المشاركين في البطولة وشهدت التصفيات حضور عدد لابئس به قيساً بلفترة الزمنية المتبقية قبل انطلاق المنافسة".

واضاف الواني ان" التصفيات شهدت تواجد وجوه شابة اعمارهم من 25 سنة فما دون ممن ليس لهم مشاركات دولية مسبقة"، مشيرا الى ان " مشاركة فئة الشباب ستكون باربعة لاعبين فيما نال الفيزك والكلاسك النصيب الاكبر في التصفيات".

واكد الواني ان " عملية التصفيات جرت وفق الالية المعتمدة لدى الاتحادين الدولي والاسيوي "، لافتا الى ان " الايام القليلة المقبلة سيتم استدعاء الاعبين من وقع الاختيار عليهم للمشاركة في البطولة".

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