2020/10/22 | 11:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة العراقية منع استيراد محصول الرمان مبينة أن القرار لحماية المنتج المحلي والمستهلك

التدوينة الزراعة : منع استيراد محصول الرمان و القرار لحماية المنتج المحلي ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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