2020/10/22 | 11:11 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أعلنت وزارة الزراعة العراقية منع استيراد محصول الرمان مبينة أن القرار لحماية المنتج المحلي والمستهلك
التدوينة الزراعة : منع استيراد محصول الرمان و القرار لحماية المنتج المحلي ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة : منع استيراد محصول الرمان و القرار لحماية المنتج المحلي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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