دورة استثنائية وملهمة للقراء في العالم بمعرض الشارقة للكتاب

2020/10/22 | 11:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينطلق معرض الشارقة للكتاب في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني في دورة استثنائية وملهمة للقراء في العالم تشارك فيها 1024 دار نشر من 73 دولة تقدم أكثر من 80 ألف عنوان كتاب.الدورة التاسعة والثلاثون التي ترفع شعار “العالم يقرأ من الشارقة” ستستقبل الزائرين في مركز إكسبو الشارقة لشراء الكتب مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة فيما ...

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