إنشاء بنك دم متنقل للكلاب في العراق

2020/10/22 | 11:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، عن إنشاء "بنك دم" متنقل للكلاب العسكرية الأمريكية العاملة في العراق.

وذكر التحالف في بيان صحفي، أن "المشرفين على الكلاب العسكرية العاملة في العراق أنشؤوا مؤخراً بنك دم متنقل لهذه الكلاب"، مضيفا ان "بنك الدم سيساعد على توفير العلاج السريع لها (للكلاب العسكرية) في حالات الإصابة".

وأشار البيان إلى أن "وحدات الكلاب البوليسية كي-9 والعاملين عليها تقدم الدعم الأمني لقوات التحالف وشركائنا في مهمة هزيمة داعش".

PUKmedia / وكالات ‌

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