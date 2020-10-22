حازم صالح يفتح النار على العنكوشي

2020/10/22 | 11:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

فتح مدرب فريق الكرة المقال بنادي الديوانية، حازم صالح النار على رئيس النادي حسين العنكوشي.

وقال صالح في تصريح اطلعت عليه/ المعلومة/، إن “العنكوشي ليس بالشخص المهني، فهو يتدخل في مسالة اختيار اللاعبين ويضع التشيكلة للفريق”.

واضاف ان “العنكوشي وفي معسكر بغداد حجز ملعب ابو نؤاس الذي لا يتواجد فيه منزع ولا قاعة للمحاضرات، واما بالنسبة الى معسكر مصر “الأكذوبة” فقد حجزت ملعب لا يصلح لسباق الخيل”.

واعلن نادي الديوانية، عن اقالة المدرب حازم صالح لأسباب فنية.



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