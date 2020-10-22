2020/10/22 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

القت مديرية شرطة كركوك التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على شبكة من عصابات داعش الإرهابي ضمن ما يسمى بولاية دجلة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة الواجب التابعة لمكتب قائد الشرطة وبناءً على معلومات مديرية الاستخبارات والامن العسكري فرع كركوك تمكنت من القاء القبض على شبكة ارهابية مؤلفة من خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابي بما يسمى بولاية دجلة، أحدهم ناقل لمواد عسكرية وغذائية واجهزة الكترونية، وآخر يقوم بتزويد داعش بمعلومات عن حركة القوات الامنية ضمن الشبكة الإرهابية".





وأضافت، "تم تسليمهم الى مديرية استخبارات وأمن كركوك حسب الاختصاص الوظيفي بعد موافقة السيد قاضي التحقيق المختص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كركوك تطيح بشبكة تنقل المواد الغذائية والمعلومات لـ ’’داعش’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كركوك تطيح بشبكة تنقل المواد الغذائية والمعلومات لـ ’’داعش’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).