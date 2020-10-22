رئيس لجنة التطوير البرلماني يعلن وجود ’’170 حزباً فضائياً’’ في العراق ويدعو لغلقها

2020/10/22 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

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قال رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني، النائب يونادم كنا، اليوم الخميس، إن جهات سياسية نيابية تقدمت بطلبات متعددة لإجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية، فيما أكد وجود أكثر من 170 حزبا فضائيا.

وذكر كنا في تصريح صحفي، إن "هناك طلبات قدمت من قبل جهات سياسية وبرلمانية متعددة لإجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية لمعالجة الثغرات الموجودة، مبينا أن النقاشات مازالت أولية، ولا يمكن حصر المواد والفقرات التي سنعدلها".

وأضاف أن لجنته "ستقوم في البداية بمناقشة جميع مواد القانون وعلى إثرها ستحدد الفقرات والمواد التي سنقوم بتعديلها"، لافتا إلى أن "التعديلات ستتضمن معالجة مسألة تأسيس الأحزاب السياسية على خلفيات دينية أو طائفية".

وتابع إن "عدد الأحزاب المسجلة في دائرة الأحزاب السياسية التابعة لمفوضية الانتخابات فاقت 200 حزب، الفاعلة منها اقل من ثلاثين حزبا، وأكثر من (170) حزبا فضائيا يجب غلقها من قبل مفوضية الانتخابات لمخالفاتها التعليمات".

ويبين رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني، أنه "في بعض الأحيان تقوم الأحزاب المهيمنة بتأسيس أحزاب صغيرة تستخدمها كعناوين فقط لمصلحة معينة أو للتمويه"، لافتا إلى ان "التعديلات المراد تنفيذها ستحاول معالجة كل هذه المخالفات غير القانونية في تطبيق أصل القانون".

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