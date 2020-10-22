صحيفة: إعلان مرتقب لتطبيع العلاقات السودانية الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة

2020/10/22 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل كل من إسرائيل والسودان على إعلان التطبيع الكامل للعلاقات بينهما، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لما نقلته صحيفة "جوراليزم بوست" عن مصادر سياسية تحدثت لصحيفة "إسرائيل هايوم".

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