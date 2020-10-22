منطقة في كربلاء تشكو من انقطاع للطاقة الكهربائية اربع ساعات بالصباح منذ اسبوعين وبشكل مستمر

2020/10/22 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم اهالي منطقة حي العامل التاسعة شكوى

بسبب عدم حصولهم على الطاقة الكهربائية

صباحا منذ انتهاء زيارة الاربعين قبل 14

يوما

وقال اهالي منطقة حي العامل التاسعة قرب

المستوصف وقرب دائرة الكهرباء ان

منطقتهم

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