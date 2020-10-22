توضيح بشأن سلفة الزواج التي يمنحها مصرف الرشيد والبالغة (١٠) مليون دينار

2020/10/22 | 11:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد

اليوم توضيحا بشأن خبر سلفة الزواج

التي اعلن عنها اليوم حيث بين ان قرار

منح سلف زواج لكافة الشباب الموظفين من

كلا الجنسين وبغض النظر عن شرط التوطين

والمعمول به حاليا

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