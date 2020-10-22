2020/10/22 | 11:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إن الإمارات على قناعة أن تفادي التصعيد وانتهاج المسار السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج واستقراره، وتبقى خطوات بناء الثقة أساسية لتحقيق هذه الغاية.وأكد أنور بن محمد قرقاش، عبر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإماراتي: تفادي التصعيد الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الإماراتي: تفادي التصعيد الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).