حكومة الكاظمي : لن يتم صرف الرواتب دون موافقة البرلمان على قانون الاقتراض

2020/10/22 | 11:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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حكومة الكاظمي: لم يوافق مجلس النواب على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين دون الاقتراض

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