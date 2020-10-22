مظاهرات رفضا للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي بالسودان

2020/10/22 | 11:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أحرق سودانيون غاضبون من مسار التطبيع مع كيان الاحتلال، علم الكيان الصهيوني خلال تظاهرات جرت على نطاق واسع في الخرطوم.وقال شهود عيان إن “عملية حرق الأعلام الإسرائيلية جرت في المنطقة المتاخمة لحي الصحافة جنوب الخرطوم على خلفية هتافات مناوئة للتطبيع وضد من يسعون لتبريره في الأوساط الشعبية والسياسية”.وتظهر مقاطع فيديو انتشرت سريعا في وسائل التواصل الاجتماعي، عشرات الشبان يتحلقون حول ألسنة اللهب ويضعون عليها الأعلام الصهيونية.يذكر أن الشارع السوداني انقسم خلال الأيام الماضية بين تيار يرى إمكانية إقامة علاقات مع “تل أبيب” وتيار يرفض هذا التوجه، سيما عقب ربط الولايات المتحدة الاميركية، لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتطبيع مع “إسرائيل”، الأمر الذي رفضته حكومة السودان.



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