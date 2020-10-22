السماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط المتغيبين بالدور الثاني

2020/10/22 | 11:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، بالسماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط المتغيبين بالدور الثاني بأداء الامتحانات.



وقال المكتب الاعلامي للوزارة، في بيان تلقت المستقل اليوم الخميس، ان “وزير التربية علي حميد الدليمي، وجه بالسماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط المتغيبين عن امتحانات الدور الثاني (حصراً) بـ(مادة أو مادتين)، لأسباب […]

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