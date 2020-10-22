سعر صرف الليرة التركية لهذا اليوم – الخميس

2020/10/22 | 11:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … لا زالت الليرة التركية منذ بداية الاسبوع في تركيا تشهد ارتفاعاً في سعر الصرف امام الدولار الامريكي بعد ان شهدت انخفاضاً قوياً خلال الفترة الماضية.



الانخفاض الذي شهدته الليرة التركية خلال الفترة الماضية كان يعتبر الاقوى لها خلال العام الحالي، اذ اقتربت من سعر صرف قرابة 796 ليرة تركية مقابل 100 دولار امريكي […]

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