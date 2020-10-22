بناء دار قضاء في ديالى يكون إنموذجاً في بقية المحافظات

2020/10/22 | 11:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مكتبه اليوم الخميس محافظ ديالى مثنى التميمي.

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