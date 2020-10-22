بالصور.. زراعة أصناف جديدة ونادرة من فسائل النخيل في مزرعة فدك

2020/10/22 | 11:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت إدارة مزرعة {فدك} التابعة للعتبة الحسينية المقدسة عن المباشرة بزراعة أصناف جديدة نادرة ومميزة من فسائل النخيل.

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