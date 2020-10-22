القبض على 10 مطلوبين ومصادرة أسلحة متنوعة في البصرة

2020/10/22 | 11:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البصرة- واع

تمكنت القوات الأمنية ، اليوم الخميس من إلقاء القبض على 10 مطلوبين ومصادرة أسلحة متنوعة في محافظة البصرة.

وقال قائد حدود المنطقة الرابعة العميد خلف البدران في تصريح لـوكالة الأنباء العراقية (واع) : إنه" ضمن الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق تمكنت القوات الأمنية من القبض على 10 مطلوبين ومصادرة أسلحة متنوعة في خور الزبير والسيبة بمحافظة البصرة.

وانطلقت صباح اليوم ، الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة للبحث عن المطلوبين والسلاح غير المرخص في المحافظة.

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