2020/10/22 | 11:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الموافق 30 تشرين الأول 2020 .



وسيتم تاخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الواحدة من صباح الجمعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ عام 2013، الذي ينصّ على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من […]

التدوينة الاردن يعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ..



ما الحكمة من ذلك ؟ ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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