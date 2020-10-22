نائب بالفتح يحدد ثلاثة اسباب تمنع اجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل

2020/10/22 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حدد النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الخميس (22 تشرين الأول 2020)، ثلاثة اسباب قال إنها تمنع إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها بشهر حزيران المقبل.

وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر من قبل الحكومة، أمر مستبعد في الوقت الحالي، نظراً للظروف السياسية والأمنية والمالية التي تمر بها البلاد".

واضاف، أن "الحكومة غير قادرة على توفير المبالغ المالية المطلوبة لإجراء الانتخابات، أو توفير بيئة آمنة بعيدا عن تهديد السلاح والمال السياسي""، لافتا إلى أن "الحكومة ستضطر إلى تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد بحزيران المقبل إلى موعد آخر قد يكون نهاية عام 2021".

وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، تحدث السبت (17 تشرين الأول 2020)، عن مصير إجراء الانتخابات في ظل الأزمة المالية.

وقال الهنداوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأزمة المالية لن تؤثر على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد".

وأضاف، أنه "لا خيار الا ان يصوت البرلمان على قانون الانتخابات"، مبيناً أنه "من المحتمل ان تشهد الجلسة المقبلة تكملة القانون والتصويت عليه".

وأكد الهنداوي، أن "مفوضية الانتخابات بدأت بإجراءات تحديث سجل الناخبين واستئناف التحديث البايومتري.

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