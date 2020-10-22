مصدر: مدبولي سيصل بغداد نهاية الشهر الجاري على رأس وفد من 12 وزيراً

2020/10/22 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر مطلع، الخميس (22 تشرين الأول 2020)، بأن وفداً مصرياً يضم 45 شخصية سيصل العراق يوم الثلاثاء المقبل، تمهيداً لزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "يوم الثلاثاء الـ 27 من الشهر الجاري سيصل إلى العراق وفد يضم 45 شخصية مصرية، تمهيداً لزيارة مدبولي".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء الوزراء المصري مصطفى مدبولي سيزور العراق يوم 31 الشهر الحالي، يرافقه 12 وزيراً وعدد من الشخصيات الاقتصادية".

وكانت صحيفة الصباح الرسمية، قد كشفت في وقت سابق من اليوم، أن وفداً مصرياً رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ويضم عددا من الوزراء المصريين سيزور العراق، لعقد اجتماع اللجنة العراقية ـ المصرية المشتركة برئاسة رئيسَي وزراء البلدين.

وذكرت الصحيفة، أن "الوفد سيناقش عددا من البنود والاتفاقيات التي وقعها الطرفان سابقا خلال اللجنة العراقية المصرية التي عقدت عام 2009 برئاسة وزيري خارجية الطرفين في القاهرة".

وتابعت: "سيبحث الوفد سبل تفعيل تلك الاتفاقيات كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجديدة في مجالات متعددة تخص الطاقة والكهرباء والإسكان والتنمية والنقل والاتصالات والمياه والزراعة وتبادل الخبراء".

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