اكتشاف عيب فني في هاتف “آيفون 12”

2020/10/22 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت المراجعات الأولى للهاتف الذكي الجديد "آيفون 12" من شركة "آبل" عن عيب فني ظهر حال طرح المنتج، ويتمثل العيب بنفاد بطارية "آيفون 12- برو" بسرعة كبيرة، خاصة عند الاتصال بشبكات .5G

وأكد تقرير نشره موقع "Verge"، نفاد البطارية ووصولها إلى 18 في المئة من الشحن بعد ساعتين ونصف الساعة من استخدام الهاتف الذكي.

وتوصل خبراء من موقع "Engadge" إلى نفس الاستنتاجات، حين أشاروا إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا على عمر بطارية "آيفون 11" سيصابون بخيبة أمل كبيرة من هذا المؤشر في النموذج الجديد.

وزودت شركة "آبل" هاتفها الجديد "آيفون 12- برو ماكس"، ببطارية أقل سعة من الهاتف السابق للشركة.

فبحسب ما نشر موقع "macrumors"، نقلاً عن مركز اعتماد معدات الاتصالات الصينية، فإن الهاتف الجديد زود ببطارية أقل سعة من الهاتف السابق للشركة.

وزود هاتف "آيفون 12- برو ماكس"، ببطارية 3687 مللي أمبير، بينما يحتوي "آيفون 11- برو ماكس"، على بطارية 3969 مللي أمبير.

وفقا للشركة المصنعة، يتمتع جهاز "آيفون 12- برو ماكس"، بحجم 6.7 بوصة بعمر بطارية مماثل تماما لسابقه، ما يصل إلى 20 ساعة عند مشاهدة الفيديو وحتى 80 ساعة عند الاستماع إلى الصوت.

وكانت الشركة قد كشفت رسميا النقاب عن جهاز "آيفون 12" بعد طول انتظار، المدعوم بشبكة الجيل الخامس "G5".

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