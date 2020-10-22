قنصلية الصين في اقليم كوردستان تبث اخبارا سارة عن لقاح كورونا

2020/10/22 | 11:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القنصلية الصينية في اقليم كوردستان مجموعة من الاخبار السارة بشأن لقاحات فايروس كورونا المستجد التي تعمل الصين على انتاجها.

وحسب منشور للقنصلية على حسابها الرسمي في فيسبوك، يوم الخميس، فإن من المرجح أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية الإجمالية للصين من لقاحات فايروس كورونا إلى 610 ملايين بحلول نهاية العام، مشيرة الى انه تم حقن ما يقرب من 60.000 شخص بلقاحات COVID-19 الصينية حتى الآن ولم يبلغ أحد عن ردود فعل سلبية شديدة.

واشارت القنصلية الى ان الصين ستفي بالتزاماتها بجعل اللقاحات منفعة عامة عالمية، مشددة على ان هدف بلادها هو كبح جماح الفيروس وتهديده لصحة وسلامة الناس في جميع البلدان.

وشدد البيان على ان "لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع بأمان مع أحدث تطوراتنا في لقاحات كورونا"، مؤكدا وقوف الصين على أهبة الاستعداد لبناء مجتمع من الصحة العامة للبشرية.

PUKmedia / القنصلية الصينية في اقليم كوردستان ‌

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