2020/10/22 | 11:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قال نائب وزير التربية والتعليم المصري رضا حجازي، إن هناك تحركا عاجلا بشأن مشاهدة طلاب إحدى المدارس ببني سويف، لأفلام إباحية على شاشات المدرسة.



وأضاف حجازي أنه تم تحويل الموضوع لوكيلة وزارة التربية والتعليم ببني سويف، سهام يوسف، للتحقيق في الواقعة، ومن المقرر أن يكون التحقيق اليوم الخميس.



وحذر نائب وزير التربية والتعليم […]

التدوينة فضيحة اخلاقية ..



مشاهدة أفلام إباحية على شاشات مدرسة بمصر ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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